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Dünya

THY'den 304 metre yüksekliğe reklam

THY, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, en yüksek gökdelenlerinden biri olan Baiyoke Tower'a, THY reklamı giydirdi.

18 Şubat 2010 02:00

T24 - THY, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, 304 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek gökdelenlerinden biri olan Baiyoke Tower'a, THY reklamı giydirdi.


Türk Hava Yolları (THY), tanıtım, reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla da adından söz ettiriyor.

Barcelona ve Manchester United takımlarıyla sponsorluk anlaşmaları yaparak dünyada adından söz ettiren THY, yeni bir reklam konseptine yönelerek şimdi de reklamcılıkta Uzakdoğu semalarına uçtu.

Güneydoğu Asya ülkelerinden Tayland'ın başkenti Bangkok'un en yüksek binası olan ve dünyanın da en yüksek gökdelenlerinden birisi olma özelliğine sahip Baiyoke Tower Tayind, THY reklamı ile donatıldı. Bangkok'un en yüksek ve en önemli iş merkezi olan Baiyoke Tower'a, THY'nin 2010 yılı ile birlikte başlayan yeni reklam konsepti ''Globally Yours'' görseli uygulandı.

Antensiz yüksekliği 304 metre, anteni ile birlikte 328 metre olan Baiyoke Tower binasının, iki yüzüne uygulanan THY reklamı 6 ay bina üzerinde kalacak. Gökdelenin dış yüzeyine, 15 günlük bir çalışma sonucunda giydirilebilen reklam, THY'nin dış mekan anlamında kullanmış olduğu en büyük (2200 metrekare) mecra olma özelliği taşıyor.

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