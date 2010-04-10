THY'den 2009 kârı 387 milyon euro

T24 - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, geçen yılı 389 milyon euro kârla tamamladıklarını anımsatarak, ''Dünyanın en iyi kâr oranını yakalayan ilk 5 havayolu içerisinde yer alıyoruz''dedi. Kotil, 2009 yılında 3 milyar 271 milyon euro ciro elde ettiklerini giderin ise 2 milyar 885 milyon avro olarak gerçekleştiğini söyledi.





''2009 yılını kârlılık olarak 387 milyon euro ile kapadık. Bu da yüzde 11.8 gibi kâr marjına tekabül ediyor'' diyen Kotil, ''Dünyada Air China ve Ryan Air'dan sonra en iyi kâr oranını yakalayan en iyi havayolu içerisinde yer alıyoruz''dedi.





THY'nin ilk ciddi değişiminin 2006 yılında yaşamasıyla transit yolcu sayısında ciddi artışların görüldüğünü anlatan Kotil, İstanbul üzerinden yurt dışına götürülen transit yolcu sayısının 2000 yılında 379 bin 626 iken bunun geçen yıl 2 milyon 213 bin kişi gerçekleştiğini, bu yıl hedeflenen yolcu sayısının ise 3 milyon 182 bin olduğunu ifade etti.





''Avrupa'dan Uzakdoğu'ya korkunç bir transit trafik var. Bizim üzerine düştüğümüz transit pazarı'' diyen Kotil, şunları kaydetti.





''Bu yolcular ya İstanbul'dan ya da İstanbul üzerinden transit geçiyorlar. İstanbul transit yolcuda ağırlıklı olmaya başladı. Avrupa'daki bütün havalimanları geçen yıl yıl küçülürken Atatürk Havalimanı 2009 yılında yüzde 5.2 büyüdü. THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan taşıdığı yolcu sayısı da yüzde 10 artı. Diğer havayollarının Atatürk Havalimanı'ndan taşıdıkları yolcu sayısı ise yüzde 4,3 azaldı. Atatürk Havalimanı'ndaki büyümeyi THY sağladı. Diğer havayollarının yolcusunu alarak büyüyoruz. Atatürk Havalimanı'nın yüzde 67 yolcusunu biz taşıyoruz. İstanbul cazip bir yer. Bizim büyük hayalimiz İstanbul'un dünya havacılık merkezi olmasını sağlamak.''





Kotil, 2003 yılında dünyadaki toplam yolcunun ancak 0.5'ini THY olarak taşıdıklarını ifade ederek, ''Bugün THY olarak dünyadaki yolcuların 1,24'ünü, transit yolcunun ise 3,6'sını taşıyoruz. THY şu anda dünya havacılığının yıldızı. Türkiye dünya havacılık sıralamasında şu anda 13'üncü sırada'' şeklinde konuştu.





Kotil, bu yılın ilk çeyreğinde taşınan yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 6,2 milyon yolcuya ulaştığını bildirdi.





Bu gelişmelerin kendilerine heyecan verdiğini ifade eden Kotil, ''Mart ayı zayıf bir ay olmasına rağmen geçen yılın haziran ayındaki yolcuyu yakaladık. Yakaladığımız bu performans ile Avrupa'nın en büyük 4'üncü havayolu olan THY'yi 3'üncü sıraya taşımayı hedefliyoruz'' dedi.