THY'den 155 milyon TL net kâr

THY'nin bu yılın ilk 3 ayındaki net kârı 155 milyon TL oldu.



THY Mali Denetim Komite Başkanı Hamdi Topçu, yaptığı yazılı açıklamada, THY'nin 2009 yılı ilk 3 ayına ait konsolide mali tablolarının İMKB'ye gönderilerek açıklandığını kaydetti.



Mali tablolara göre THY'nin net karının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 düşüşle 155 milyon TL olarak gerçekleştiğini vurgulayan Topçu, faaliyet kar marjının yüzde 4.5, net kar marjının ise yüzde 12 olarak gerçekleştiğini ifade etti.



Topçu, satış gelirlerinin yüzde 18 artışla 1 milyar 279 milyon TL olduğunu, tarifeli hizmet gelirlerinin yüzde 78'inin dış hatlardan, yüzde 22'sinin ise iç hatlardan elde edildiğini aktardı.



Gelirlere paralel olarak trafik sonuçlarındaki büyüme trendinin de devam ettiğini belirten Topçu, yolcu sayısının bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla 4 milyon 907 bine, taşınan kargo-postanın ise yüzde 7 artışla 48 bin tona ulaştığını kaydetti.



Topçu, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:



"Arz edilen Koltuk Km'deki (AKK) yüzde 15 artışa karşılık, Ücretli Yolcu Km'de (ÜYK) yüzde 9 artış meydana geldi. Kapasite artışının yoğun olması, yolcu yükleme oranına baskı yapmasından dolayı doluluk oranı 3.7 düşüş ile yüzde 66.1 oldu.



Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş havacılık sektöründe olumlu sinyal vermiş olmakla birlikte, global olarak yaşanan olumsuzluklardan birçok hava yolunun da olumsuz etkilendiği bir ortamda THY, önceden almış olduğu mali tedbirler ve doğru kararlarla ilk 3 ayı pozitif sonuç ile kapatabilmiş, yılın diğer dönemlerinde de pozitif sonucu devam ettirmek için gerek stratejik gerekse operasyonel planlarını titizlikle sürdürmektedir."

