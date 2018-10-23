THY'den 15 yıllık anlaşma

Türk Hava Yolları(THY) ve ikram hizmetleri sunan Do&Co arasındaki mevcut anlaşmanın, yapılan görüşmeler sonucunda 15 yıllık yeni bir anlaşmayla uzatıldığı açıklandı

DO & CO Aktiengesellschaft'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:

"DO & CO Aktiengesellschaft, Türk Havayolları A.O. ile ortak kuruluşu olan THY DO&CO İkramHizmetleri A.Ş. üzerinden mevcut işbirliğinin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağladığını kamuoyuna bildirir."