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THY'deki asılsız bomba ihbarını kabin görevlilerinden birinin yaptığı iddia edildi

Asılsız ihbarlar sebebiyle son zamanlarda birçok uçuş ertelenmiş ya da iptal edilmişti

19 Temmuz 2015 23:40

Türk Hava Yolları'na ait uçaklara yönelik olarak yapılan ve birçok uçuşun ertelenmesi ya da iptal edilmesine yol açan asılsız bmba ihbarlarından birinin, kabin görevlilerinden biri tarafından yapıldığı iddia edildi.

Airport haber 'in haberine göre, Türk Hava Yolları ve Emniyet'in titiz çalışması sonucu, THY uçaklarının tuvaletlerinde bulunan bomba ihbarı notlarından birini, şirket çalışanlarından birinin yazdığı tespit edildi.

THY'de görev yapan erkek kabin memurunun nasıl tespit edildiği ve hangi uçuştaki ihbarı yaptığı konusunda bilgi edinilemezken ihbarcının birden fazla uçuştaki bomba notlarını yazmış olabileceği belirtildi.

İddialara göre kimliği tespit edilen kabin memurunun işine derhal son verildi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü kaydedildi. Öte yandan Türk Hava Yolları'nın da ihbarcı kabin memuru hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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