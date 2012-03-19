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Ekonomi

THY'de zam çatlağı

Türk Hava Yolları'nda (THY) zam konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor.

19 Mart 2012 17:46

 

T24 - Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ile Genel Müdür Temel Kotil arasında artan petrol maliyetlerinin bilet fiyatlarına yansıtılması konusunda görüş ayrılığı çıktı. Topçu zam olabileceğini söylerken, Kotil "Gerek yok" dedi.
 
THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, petrol fiyatlarındaki artışın havayolları şirketlerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu konuyla ilgili bizi etkilememesi mümkün değil. Petrol fiyatları bu trendle devam ederse biletlere yansıyacaktır,, yansıması da gerekiyor. Çünkü, bu maliyetlerin altından havayolları şirketlerinin çıkması mümkün değil" dedi.
 
Bu açıklamadan sadece iki gün sonra THY Genel Müdürü Temel Kotil'den farklı bir açıklama geldi.
 
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde CNBC-e'nin sorularını yanıtlayan Kotil, bilet fiyatlarında petrol zammına gerek olmadığını söyledi.
 
Kotil, "Kapasitesini artıran bir havayolu, bilet fiyatlarına yüklenmez. Kârlılık hacimden gelecek. Ağdaki büyümeden çıkacak. Business Class yüzde 26 arttı. Transit yolcu yüzde 30 arttı" dedi.
 
Kotil ilk iki ayda yeni destinasyonların etkisiyle Avrupa'daki rakiplerinden yaklaşık beş kat fazla büyüdüklerini belirtti.
 
THY yıl sonunda yüzde 30 büyüme ile 7.8 milyar dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor. Yolcu sayısında hedef ise yüzde 15 artışla 38 milyona ulaşmak.

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