THY'de yeni başkan Topçu oldu

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Eski başkana teşekkür etti

THY'nin önceki başkanı Candan Karlıtekin dün istifa etmişti. Hamdi Topçu ise THY'de Başkanvekili olarak görev yapıyordu.Topçu, Karlıtekin'den boşalan koltuğun en önemli adayı olarak görülüyordu.Öte yandan Topçu'nun boşalttığı makama da Prof. Dr. Cemal Şanlı getirildi.1964 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde doğan Topçu, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. Mali Müşavirliğe 1986 yılında Kartal'da başladı. Halen Kadıköy ilçesinde Mali Müşavir ve Danışmanlık işini sürdüren ve 5 yıldır THY'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Komitesi Başkan Vekili olan Topçu evli ve 4 çocuk babası.THY'nin yeni başkanı Hamdi Topçu, atamanın ardından yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları’nın kaderinin Türkiye’nin kaderiyle paralel olduğunu ve Türk Hava Yolları'nın bugün dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri haline geldiğini belirtti. Topçu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:"Türkiye’nin ekonomide, turizmde, altyapı yatırımlarında dünyanın süper ligine yükseldiği bir dönemin canlı tanıklarıyız. Türk Hava Yolları, Türkiye’nin dünya sahnesinde daha fazla rol aldığı bu sessiz devrimin yalnızca tanığı değil, bir bakıma aktörlerinden biri olmuştur. Her vatandaşımızı mutlu eden bu gelişmeden Türk Hava Yolları’nın tüm çalışanları gibi ben de gurur duyuyorum.Türk Hava Yolları Türkiye’nin en önemli işletmelerinden biri. Ama bundan daha da önemlisi, ülkemizin en değerli markalarından biri. Bu nedenle bizler sadece bir şirketi değil, Türkiye’nin Bayrak Taşıyıcı havayolu şirketi olarak tüm dünyada hizmet veren bir markayı yönetiyoruz. Türk Hava Yolları aynı zamanda Türkiye markasının da taşıyıcısı.Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen yedi yıllık sürede önemli başarılara imza atarak Türk Hava Yolları’nın yanına bir Türk Hava Yolları daha koyduk. 10 milyon olan yolcu sayısını 26 milyona, 65 olan uçak sayısını 135’e, 104 olan uçulan nokta sayısını 156’ya çıkardık. Dünyanın en önemli havayolu ittifakı Star Alliance üyesi olduk, taşınan yolcu sayısı bakımından Avrupa’nın 4’üncü büyük havayolu şirketi haline geldik. Gerçekleştirdiğimiz büyüme sayesinde yeni istihdam oluştururken personel başına düşen yolcu sayısını arttırarak da verimliliği sağladık.Bu vesileyle önce bir hakkın teslimini yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Türk Hava Yolları’nın bu başarılarının ardındaki en önemli isimlerden biri Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı olarak 2003’den beri görev yapan Sayın Candan Karlıtekin’dir.Türk Hava Yolları bugün geldiği noktaya, başta Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin olmak üzere birbiriyle kenetlenen Yönetim Kurulu üyelerinin çizdiği vizyonun gerçekleşmesiyle ulaştı. Bildiğiniz gibi Sayın Karlıtekin 1.1.2010 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılmıştır. Kendilerine şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına yapmış olduğu değerli hizmetler için kamuoyu önünde bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyorum.Kurumsal Yönetim İlkelerini benimsemiş Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz başarılı sonuçları çok daha ileriye taşımak ilkesinden ödün vermeden, aynı zamanda yüzde 51’i halka açık olan şirketimizin pay sahiplerinin menfaatleri ve beklentilerini dikkate alarak, her zaman olduğu gibi tüm çalışanlarımızla birlikte hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızın yürütüleceğini belirtmek isterim."