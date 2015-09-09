THY'de yabancı pilotlar neden art arda istifa ediyor?

Kadrosunda 700'den çok yabancı pilot bulunan Türk Hava Yolları'ndan, yıl başından bu yana 59 yabancı pilot istifa etti. İstifa nedeni olarak pilotların çoğunun maaşlarını TL olarak alması ve TL'nin Dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle yabancı pilotların maaşlarında değer kaybı yaşanması gösteriliyor.

DHA'nın haberine göre; Dolar'ın son bir yılda yüzde 25 dolayında yükselmesi nedeniyle, gelir kayıpları yaşadıkları için pilotlardan çoğunun ayrılarak, maaşların dolar bazında ödendiği Katar Havayolları'na gittiği öğrenildi.

Filosunda 700'den çok yabancı pilot çalıştıran THY, Amsterdam kazasından sonra bu yolu seçmiş ve filosundaki yabancı pilot sayısını hızla çoğaltmıştı. Dünyanın her yanından yabancı pilot alan THY son olarak Rusya'daki Moskova ofisinde pilot seçimi yapmıştı.



THY'nin, kısa sürede doğan boşluğu doldurmak üzere, başka birçok ülkeden pilot alımı için yeni seçimler yapması bekleniyor.

