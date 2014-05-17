THY'de üst düzey müdürün görev yeri değişti

THY'de 2007'den bu yana Kabin Hizmetleri Başkanlığı yapan Emine Kahraman, yönetim kurulu kararı ile görevden alındı. Kahraman'ın yeni görevi Yer İşletme'ye bağlı olarak faaliyet gösteren Yolcu İlişkileri Müdürlüğü oldu.

Türk Hava Yolları'nda (THY) 7 bin kişiden sorumlu Kabin Hizmetleri Başkanı Emine Kahraman 7 yıl sonra görevden alındı.

Emine Kahraman'ın yerine ise vekaleten Tansel Kaptan atandı. Kaptan, uzun süredir Emine Kahraman'ın yardımcısı olarak görev yapıyordu.

THY'deki kariyerine Steward olarak başlayan Kaptan, bu müdürler arasında en kıdemlisiydi. Kabin Hizmetleri Başkanlığı'nın altında 5 müdür pozisyonu bulunuyor.

Hosteslik görevinin ardından 1997'de yer görevine geçen Emine Kahraman uzun süre genel müdürlükte çalıştı.

Kabin Hizmetleri Başkanlığı'na atanmadan önce son görevi Endüstriyel İlişkiler Ücret Müdürlüğü'ydü.