THY'de 'uçan aşçı' dönemi başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY, ikram şirketi Turkish Do&Co ile beraber kıtalar arası uçuşlarda sunulan ikram servis sisteminde yeni bir uygulamaya geçti.Uçuşlarında Turkish Do&Co'nun yenilikçi vizyonu ve geliştirdiği ikram teknikleri ile Türk mutfağının zengin çeşitlerinin yanı sıra dünya mutfaklarından da örnekler sunan THY, daha önce deneme amaçlı gerçekleştirdiği "uçan aşçı" uygulamasını sürekli hale getirdi. Böylelikle Türkiye'de ilk kez uzun mesafeli uçuşlarda "uçan aşçı" (Flying Chef) konseptini başlattı.Turkish Do&Co'nun aşçıları, THY uçaklarında First ve Business sınıflarında uygulanan menü konseptini yolcuya tanıtacak ve uçuşta görevli kabin ekibine yemeğin hazırlanması aşamasında profesyonel destek sağlayacak. Uygulamayı New York hattında başlatan THY, şef aşçıların kabinde yolcu servisine katılarak hizmet kalitesini ve yolcu taleplerini yerinde değerlendirme fırsatı bulmalarını hedefliyor. New York hattını önümüzdeki günlerde Chicago ve Tokyo hatları takip edecek.THY'nin New York hattında başlattığı uygulama sırasında, uçan aşçılar çok titiz bir şekilde yemeklerin detayıyla ilgileniyor, kabin ekiplerine yardımcı oluyor, aynı zamanda yolculara sunum yaparak arzu edilen tabakları hazırlıyor ve lüks bir restoran kalitesinin ötesinde yolcuların bulutların üzerinde lezzeti keşfetmelerini sağlıyor.