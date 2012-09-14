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THY'de türbanlı hostes dönemi başladı

THY’de henüz türbanlı çalışan olmasa da alt kuruluşu TGS’de resmen türban dönemi başlamış oldu

14 Eylül 2012 17:00

Türk Hava Yolları ile Havaş ortaklığındaki Turkish Ground Service’de (TGS) türbanlı yer hostesi dönemi resmen başladı. Ünlü tekstil firması Sabri Özel’de dikilen özel kıyafetleri giyen iki türbanlı TGS çalışanı bir kaç gün önce kontuarda yerini aldı.

airporthaber.com'un haberine göre, bone üzerine siyah renk türban takarak çalışmaya başlayan iki TGS çalışanı, yolcuların da dikkatini çekti. Türban takma talebinin çalışanlardan geldiği kaydedildi.

THY’nin yaz kılık kıyafet yönetmeliğinde kadınlar için “görev mahallinde saçlar tamamen açık düzgün taranmış veya toplanmış olacaktır” kısmını 26-11-2010 tarihli yazı ile genelgeden kaldırılmıştı. THY’de henüz türbanlı çalışan olmasa da alt kuruluşu TGS’de resmen türban dönemi başlamış oldu.

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