-THY'DE KAR PATLAMASI BEKLENİYOR İSTANBUL (A.A) - 18.07.2011 - Büyüme danışmanlığı ve araştırma kuruluşlarından Frost&Sullivan analistlerine göre, THY'nin bu sene kar patlaması yaşaması bekleniyor. Frost&Sullivan'ın, Avrupa'nın önde gelen havayolu taşımacılığı kuruluşlarının küresel havacılık pazarında karşılaştıkları zorlukları incelediği çalışmaya göre, İrlanda, İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerde yaşanan finansal krizler, Ortadoğu ülkelerinde yaşanan sosyal karışıklıklar ve petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi gibi olumsuz faktörler, ''havada alarm zillerini çaldırıyor''. Lufthansa'nın Orta ve Doğu Avrupa'da küçük havayolu şirketlerini satın almaya kurulu stratejisi başarılı bulunurken, Lufthansa Grup altında faaliyet gösteren bütün havayolları şirketlerinin performansı iyi değil. İki karlı havayolu şirketi olan Air France (AF) ve KLM'in operasyonlarında işbirliği süreci devam ediyor. Alitalia organik büyüme, AF-KLM ve diğer birlik üyeleri ile stratejik ortaklık içinde operasyonlarını genişletme eğiliminde gözüküyor. Birleşmeleri kağıt üstünde tamamlanan British Airways ve Iberia (IAG), yolcu, kargo ve bakım alanlarını kapsayan operasyonlarını birleştirmeyi hedefliyor. Bütün Avrupa havayolu şirketleri için temel mesele, maliyetleri artırması mümkün olan Avrupa Emisyon Ticaret Planı (ETS) içinde gelecekteki havacılık katkısının artması olarak görülüyor. Avrupa'da birçok hükümet ETS planının en üstündeki havacılık vergilerini artırmada ısrarcı bir tutum sergiliyor. Son 5 yılda yolcu trafiğini 2 katına çıkararak 29 milyona ulaşan THY, 2015 yılında bu rakamı ikiye katlamayı hedefliyor. Frost &Sullivan analistlerine göre, 2010 yılında THY'nin kar oranı yüzde 50 azalsa da, şirketin bu sene kar patlaması yaşaması bekleniyor. Bununla birlikte Ortadoğu'daki huzursuzluğun ardından THY'nin büyümesini sürdürmesi ve İstanbul'daki transit trafik üzerinde daha geniş operasyonlara yöneleceği tahmin ediliyor. THY'nin gelecek stratejisi, ağını Güneydoğu Asya, Rusya ve Amerika'ya genişletmek üzere kurulu, ancak başarı garanti görülmüyor. Bunun için THY'nin söz konusu yeni pazarlarda yerel havayolu şirketleriyle ortaklık kurması öneriliyor. THY'ye bir diğer öneri de B787 ya da A350 gibi uzun mesafe uçaklar için sipariş vermesi yönünde. Raporlara göre, THY Pakistan Havayolları (PIA) ile ortaklık kurmaya çalışıyor. Böylece Pakistan Havayolları, THY'nin uzun mesafe ağını kurmasını Pakistan-ABD arasında sağlayabilir. PIA'nın ağını yeniden yapılandırma çalışmalarının henüz ortasında olması ve bunu yıl içinde bitirmesi mümkün olamayacağından ortaklığın yakın bir zamanda gerçekleşmesi olası görülmüyor. Ayrıca THY, özellikle Bosna Havayolları'nın yüzde 49'unu devraldıktan sonra Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa pazarında yatırımlar gerçekleştirmek için iyi bir finansal pozisyonda bulunuyor. Frost&Sullivan analistleri, bu yatırımların THY'nin Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Avrupa'ya doğru varolan rotaları ile Asya ve Amerika'ya uzun mesafe trafiğini besleyecek pozisyonları daha da güçlendireceğini belirtiyor.