T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY'de 'Heroes' yasağı

"Altı aydır marka ile ilgili çalışma yapıyorduk; değişim bugünlere denk geldi"

27 Ağustos 2017 12:31

Türk Hava Yolları (THY), Nisan 2014’te, İngilizce ‘kahramanlar’ anlamına gelen ‘Heroes’ adlı kurum içi bir marka geliştirdi. Bu kapsamda ‘Heroes’ adlı bir çocuk dergisi ile denizaşırı uçuşlarda dağıtılmak üzere çocuk kitleri hazırlandı. Piyasada satılan aynı isimli çocuk maması da ürünler arasına alındı. Geçen ay Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimi davasında sanık astsubay Gökhan Güçlü’nün ‘Hero’ yazılı tişörtle duruşmaya gelmesinin yarattığı tepki üzerine THY bu uygulamayı rafa kaldırdı.

Hürriyet'te İsmail Saymaz'ın imzasıyla yayımlanan habere göre şirket, ‘Heroes’ adlı çocuk dergisinin dağıtımını durdurdu. İçerisinde terlik, walkman kulaklığı ve çorap bulunan çocuk kitinin ‘Heroes’ yazılı poşeti değiştirildi. Piyasadan satın alınan ‘Hero’ marka mamanın yerine yeni bir marka kondu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, markanın Nisan 2014’te kurum tarafından geliştirildiğini ancak altı ay önce değiştirilmesine karar verildiğini ifade etti. Üstün, “Altı aydır marka ile ilgili çalışma yapıyorduk. Değişim bugünlere denk geldi. ‘Hero’ meselesi çıkınca iş hızlandırıldı” dedi.

 

ETİKETLER

THYHeroesyasakdarbe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24