THY'de grev kararı kalktı

T24 - Türk Hava Yolları (THY) A.O'da sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı, grev kararı kalktı.





Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) ile THY A.O yönetimi arasında yürütülen 22. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varıldı.





Taraflar, başta ücret zammı olmak üzere uyuşmazlık maddelerinin tümünde genel mutabakata vardı.





Toplu iş sözleşmesi yarın taraflarca imzalanacak ve çalışanların ekonomik ve sosyal haklarında yapılan iyileştirmeler kamuoyuyla paylaşılacak.





Hava-İş, görüşme sürecinde taleplerinin kabul edilmemesi nedeniyle 20 Mayıs'ta grev kararı alıp, daha sonra kararı işverene tebliğ etmişti. Görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasıyla grev kararı kalktı.

