THY'de grev 'her an' başlayabilir

Hava-İş Sendikası Başkanlar Kurulu 14 bin THY işçisini kapsayan 24. Dönem toplu iş sözleşmesindeki uyuşmazlık ile ilgili olarak dün yaptığı toplantı sonrası Genel Merkez Yönetimine 'grevi başlatma yetkisi' verdi.

Hava-İş Sendikasının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İşveren yetkililerinden sendikamıza cevap gelmemesi veya gelecek cevaba göre, çalışanlar, şirket ve ülke menfaatlerini içeren olumlu bir çözüme ulaşılamaması halinde; Başkanlar Kurulumuz oy birliği ile bugünden itibaren yasal 6 iş günü öncesi bildirim süresini de dikkate alarak Hava-İş Genel Merkez Yönetimine grevi başlatma yetkisi vermiştir. Bilindiği gibi Hava-İş Sendikası uzlaşma zemininin kaybolmaması için bu dönem çok büyük bir çaba sarf etmiş ve sağduyu ile davranmıştır. Ancak 25 Mart 2013 tarihinde başlayan grev kararı alma ve grev kararını uygulaması aşamasında yasal süre olan 60. günün 36 günü geçmiştir. Grev uygulama kararının 6 iş günü önceden işverene tebliğ edilmesi gerekliliği ile sendikamızın yasal ve diğer grev hazırlıklarının tamamlanabilmesi için 60. güne kadar beklenmesi fiili olarak mümkün değildir."

Yapılan bu açıklamaya göre Hava-İş Sendikası'nın, Genel Merkez Yönetimi kararıyla bugünden itibaren önümüzdeki 34 gün içinde 6 gün önceden haber vermek koşuluyla her an grev kararını yürürlüğe koyma yetkisi aldığı bildirildi.