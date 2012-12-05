THY'de bomba ihbarı asılsız çıktı!

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Kişinev seferini yapacak yolcu uçağında bomba ihbarında bulunan A.A, gözaltına alındı. A.A, kendisini dolandırdığını öne sürdüğü uçaktaki yolcunun yakalanması için ihbarda bulunduğunu, uçakta bomba olmadığını ifade etti.

THY'nin İstanbul'dan Moldova'nın Kişinev kentine gitmek için 07.45'te pist başı yapan Boing 737-800 tipi Elazığ adlı uçağı, bomba ihbarı üzerine durduruldu.

Olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve bomba imha uzmanı ekipler gönderildi. Bu sırada yetkililerin yanına gelen bir kişi, ihbarı kendisinin yaptığını itiraf etti.

A.A, kendisini dolandırdığını iddia ettiği uçaktaki yolcunun yakalanması için böyle bir şey yaptığını, ihbarın asılsız olduğunu, uçakta bomba olmadığını ifade etti.

Polis, ihbarın yapıldığı telefon numarasından da tespit ettiği A.A'yı gözaltına alarak, Atatürk Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Uçak, boş bir alana çekilerek, yolcular indirildi. Uçakta, her ihtimale karşı uzman ekiplerin arama yaptığı bildirildi.

THY'nin İstanbul-Kişinev seferini yapacak olan uçakta 112 yolcu olduğu belirtildi.

Uçağın, aramanın ardından Kişinev'e hareket edeceği açıklandı. (cnnturk.com)