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THY'de bir kabin amiri daha sıtmaya yakalandı

Kabin Amiri Selda Durmaz, Tanzanya'da kaptığı sıtma virüsü sebebiyle Pazar günü hayatını kaybetmişti

23 Haziran 2015 22:22

THY Kabin Amiri Murat D.'nin Afrika'ya gerçekleştirilen bir uçuş esnasında sıtma virüsü kaptığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. THY Kabin Amiri Selda Durmaz da 2 gün önce uçuş esnasında kaptığı sıtma virüsü sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Airtporthaber'de yer alan bilgiye göre THY Kabin Amiri Murat D., bir Afrika uçuşu sırasında sıtma virüsü kaptı. Grip şüphesiyle memleketi Afyon’da hastaneye giden genç kabin memuru, sıtma şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Tedavisi devam eden Murat D. için Eskişehir’den ilaç getirildi.

Murat D.’nin 2012 yılında eyleme katıldığı için işten çıkarılan ve sonrasında işe geri dönüş yapan kabin memurları arasında olduğu belirtildi.

Afrika ülkesi Tanzanya’nın Darüsselam kentinde sıtma virüsü kaptıktan sonra İstanbul’da hayatını kaybeden THY Kabin Amiri Selda Durmaz, pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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