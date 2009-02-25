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THY’de 52 Boeing 737-800 var

Amsterdam da iniş sırasında düşen Boeing 737-800 tipi uçaktan THY'de 52 adet bulunuyor.

25 Şubat 2009 02:00

İstanbul-Amsterdam seferini yaparken inişi sırasında kaza yapan Boeing 737-800 tipi uçaktan Türk Hava Yolları (THY) filosunda 52 adet bulunuyor.

Alınan bilgiye göre, yatay uçuş sürati 858 kilo metre olan Boeing 737-800 tipi uçak, 165 yolcu taşıyabiliyor. Azami kalkış ağırlığı 79 bin 15 kilogram, kanat açıklığı 34,315 metre, azami yatay uçuş yüksekliği 41 bin feet, gövde uzunluğu 39,472 metre, azami menzili 4 bin 755 kilometre olan uçak, yerden 12,548 metre yüksekliğe sahip.

THY filosunda 52 adet olan bu tip uçakta, 8 adet çıkış kapısı yer

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