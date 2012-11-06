THY'de ilk işe iade kararı!

THY, 29 Mayıs'ta grev yasağını öngören yasayı protesto etmek için eylem yaptı. Eyleme katılıdığı ileri sürülen 305 kişi işten çıkartılırken, aralarında bulunan 12 yıllık kabin memuru Aydın Yusuf Uçan da vardı. Fakat Uçan'ın hasta olduğunun kanıtlanmasıyla mahkeme tarafından işe iadesine karar verilmişti. Uçan'ın, işten çıkarılan 305 kişi içinde ilk işe iade edilen kişi olduğu belirtildi.

Serkan Ocak'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Uçan'ın Bakırköy 13. İş Mahkemesi’ne işe iade davası açtığı belirtildi. Dün 2. celsede sonuçlanan davada Uçan’ın tanık gösterdiği 4 kişi, Uçan’ın eylemde olmadığını ifade etti.

THY Vize Takip Şefi, Ali Kemal Tatlıbal, eleme katılanları işlerinden çıkarılacağı konusunda bir takım uyarılarda bulunduğunu ve kaç kişinin eyleme katıldığını bilmediğini belirtti. Fakat Uçan’ı eylemde görmediğini belirttirken tanık olarak ifade veren diğer 3 kişi de Uçan’ın o gün hasta olduğunu ya da eyleme katılmadığını ifade etti.

Tanık ifadeleri kapsamında Bakırköy 13. İş Mahkemesi'nin, iş akdinin feshedilmesinin geçersizliğine karar vererek, davacı Uçan’ın işe iade edilmesi gerektiğine hükmettiği bildirildi. Ayrıca işten çıkaran kurumun işe geri almaması durumunda ise 5 aylık ücreti tazminatı ödeneceğine karar verildiği açıklandı. Mahkemenin, çalışılmayan sürelerin de 4 aylık ücret karşılığı Uçan’a ödenmesi gerektiğine karar verdiği duyuruldu.



'İşe iademi bekliyorum'



Aydın Yusuf Uçan, Radikal gazetesine yaptığı konuşmasında, "12 yıl boyunca THY’de görev yaptım. Temiz bir sicilim var. 29 Mayıs’ta orada bulunmadım. Aldığım rapordan dolayı iş akdim feshedildi. Evimde istirahatlıyken feshedildi. Savunmam alınmadı bile. Ben de sendika üyesiyim. Ancak o gün orada değildim. Şimdi işe iademi bekliyorum." dedi.