-THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçları tamamlandı ANKARA (A.A) - 09.12.2011 - THY Avrupa Basketbol Ligi'nde 8. hafta maçları tamamlandı ve Top 16'da mücadele edecek ekipler yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. A Grubu'nda Fenerbahçe Ülker, deplasmanda oynadığı maçta Fransa'nın SLUC Nancy takımını 20 sayı farkla 73-53 yendi ve Top 16'daki yerini büyük ölçüde garantiledi. Fenerbahçe Ülker, bu sonuçla 8 maçta 5. galibiyetini aldı ve grubunda 13 puanla liderliğini sürdürdü. B Grubu'nda ise ligin en büyük favorileri arasında gösterilen ve şu ana kadar elde ettiği sonuçlarla bunu doğrulayan CSKA Moskova, galibiyet serisine bu hafta da devam etti ve KK Zagreb'i 87-74 yenerek sekizde sekiz yaptı. Yunanistan'ın Panathinaikos ekibi de deplasmanda oynadığı maçta Zalgiris Kaunas'ı 94-59 yenmeyi başardı ve CSKA Moskova'dan sonra gruptan çıkmayı garantileyen ikinci ekip oldu. C Grubu'nda ise Anadolu Efes, evinde oynadığı maçta İtalya'nın EA7 Emporio Armani takımını 84-70 yendi ve 8 maçta 5. galibiyetini elde ederek haftayı 13 puanla 3. sırada tamamladı. Anadolu Efes, bu sonuçla Top 16'ya kalmayı garantiledi. Galatasaray Medical Park ise D Grubu maçında Montepaschi Siena'ya 67-63 yenildi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım grupta 5. yenilgisini alırken, Montepaschi Siena ise 6. galibiyetine ulaştı.