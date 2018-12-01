THY Yönetim Kurulu Başkanı'ndan İstanbul Havalimanı'na övgü: Mega bir aktarma merkezi olacak

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 'Türk havacılık sektörünün gelişiminde lokomotif görevi üstleneceğini' söyleyerek övdüğü İstanbul Havalimanı için, "Sunduğu kapasite ve slot imkanlarıyla mevcut darboğazı ortadan kaldırıp, mega bir aktarma merkezi olacak" yorumunda bulundu.

Türk Hava Yolları'nın kasım ayının başından itibaren İstanbul Havalimanı'ndan 3 iç hat ve 2 dış hatta promosyonlu ticari seferler başlattıklarını kaydeden Aycı, "Yüksek doluluk oranları ile gerçekleştirdiğimiz uçuşlarımızda bu güne kadar 36 binden fazla yolcu taşımış durumdayız. Tüm yolcularımız bu anıtsal projeye hayran kaldıklarını belirtip, memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Yeni dönemde tüm tarifeli yolcu seferlerimizi İstanbul Havalimanı’na kaydıracağız. Bu sayede, dünyanın en çok ülkesine ve dış hat noktasına uçan havayolu olarak, İstanbul Havalimanı’nı dünyaya bağlayacağız" dedi.