THY Yönetim Kurulu Başkanı: Atatürk Havalimanı'ndan 5 bin TIR'lık malzeme taşınacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı'nın 3. havalimanına taşınmasını “Dünyanın en büyük göçüne hazırlanıyoruz” şeklinde yorumladı.

Aycı, "5 bin TIR’lık malzeme Atatürk Havalimanı’ndan yeni havalimanına taşınacak" dedi.

Aycı, “Taşınmamız havadan olacağı gibi yerde de büyük bir operasyon olacak. 5 bin TIR’lık malzeme Atatürk Havalimanı’ndan yeni havalimanına taşınacak. 5 bin TIR uç uca eklendiğinde uzunluğu 300 km’yi buluyor. Dünyada ilk kez 90 milyonluk bir havalimanına taşınma gerçekleşecek. 15 bin yer hizmetlerinde kullanılacak ve taşınacak teçhizatın 10 bini bizzat bizim. Öyle teçhizatlar var ki uçakları çektiğimiz, onlardan biri 44 ton, yani 7 fil ağırlığında. 50-60 yıllık evimizi inşa ediyoruz. Havacılık sektörü hataların ağır bedellerle ödendiği bir sektör. Atatürk havalimanı gibi yeni havalimanının da her detayına hakim olacağız” dedi. THY, yeni havalimanında deneme operasyonlarına dün başladı. Saha çalışanları sanki tüm operasyon başlamış gibi gerçek uçaklarla denemeye geçti.

En kritik yol Basın Express

Aycı, THY’nin taşınmasının 5 bin TIR’la 45 saatte biteceğini belirtti. Aycı, THY’nin 33 bin personelinin de yeni havalimanına geçeceğini ifade ederek şunları söyledi: “Kartaca Kralı Hannibal’ın Alp dağlarını aşan ordusu 33 bindi. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederken sahip olduğu ordunun büyüklüğü bazı tarihçilere göre yine aynı. Biz de yeni evimize işte bu büyüklükte bir aile olarak taşınacağız. 5 bin TIR’ı arka arkaya dizdiğiniz zaman 300 km ediyor, İzmit’e kadar bir kuyruk oluşuyor. Bizim için 2 havalimanı arasında en kritik yol Basın Ekspress olacak.”



Yeni havalimanının 35 bin metrekare ile dünyanın en büyük duty freelerine sahip olduğuna dikkat çeken Aycı, “Gidişte yer alan lounge alanının büyüklüğü 10 bin metrekare. Buna iç hatlar ve gelişi eklediğimiz de büyüklük 16 bin metrekareye çıkıyor” dedi. Aycı, yeni loungelar’da çocuklar için de oyun alanlarının yer alacağı bilgisini paylaştı. Aycı, “Doğal olarak dünyanın en büyük lounge’u da bizde olacak. Lego ile çalışmaya devam edeceğiz. Sanatı da lounge’a taşıyacağız. İstanbul Modern ile anlaştık” dedi.

"Kurlardaki artış bilançoya olumlu yansıyor"

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın verdiği bilgiye göre THY’nin toplam gelirleri, 2018 yılının ilk yarı yılında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 6 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde 434 milyon dolar net dönem zarar eden THY’nin bu yılın aynı döneminde bu defa net karı 41 milyon dolar oldu. Aycı, “Geçen yıldan bu yana iyileşme 500 milyon dolar oldu. Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kâr) yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 1.28 milyar dolar seviyesine ulaştı. FAVKÖK marjı ise bir önceki yıla göre yaklaşık 1.5 puan artarak yüzde 21.5 olarak gerçekleşti. Söz konusu değer, sektördeki kârlı havayollarından biri olmaya devam eden THY’nin bugüne kadar elde ettiği en yüksek ilk yarı FAVKÖK değeri oldu” diye konuştu. THY, bu yıl yaklaşık 12.5 milyar dolar satış geliri elde etmeyi hedefliyor. İlker Aycı, “THY yurtdışı satışları döviz bazında yapıyor. Döviz cinsi borçlarımız için de riski dağıtıyoruz ve bunu iyi yönetiyoruz. Kurlardaki artış bilançoya olumlu yansıyor.”