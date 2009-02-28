THY, yolcularından habersiz

THY’nin düşen Tekirdağ uçağına bir yolcunun, biniş kartını vermeden binmesi nedeniyle yolcu sayısı 134 olarak açıklandı.



Radikal'İn haberine göre, THY’nin İstanbul-Amsterdam seferini yaparken düşen uçağındaki bir yolcunun, Amsterdam uçağına biniş (boarding) kartını vermeden bindiği ortaya çıktı. Kazanın olduğu gün yolcu sayısını 134 olarak açıklayan THY, bir gün sonra Hollanda “Uçakta 135 yolcu vardı” açıklamasını yapınca geri adım attı. THY, bir kişilik farkın, Suriye’den gelip İstanbul üzerinden Amsterdam’a uçan bir yolcunun uçağa biniş kartını vermeden binmesinden kaynaklandığını ileri sürdü. Uçakta bulunan bir Finlandiya vatandaşına ait seyahat belgesi ise tam bir muamma oldu.



‘Tekirdağ’ isimli uçağın düştüğü 25 Şubat günü olayın hemen ardından uçakta 135 yolcu bulunduğu bilgisi yayılmıştı. Ancak açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin, “Uçağımızda 118 ekonomi, sekiz business sınıfı yolcu ve bir bebek olmak üzere toplam 127 yolcumuz, yedi mürettebatımız bulunmaktadır. 135 olarak belirtilen rakam, uçağa binmeyen bazı yolculardan kaynaklanmaktadır” diyerek 134 rakamını dile getirmişti.



Hollanda’da uçak düştükten sonra oluşturulan kriz masasının başkanı Haarlemmermeer Belediye Başkanı Theo Weterings, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, uçakta 134 değil 135 kişinin bulunduğunun saptandığını söylemişti. Weterings, uçaktaki yolcuların milliyetlerini de şöyle açıklamıştı: 60 Hollandalı, 51 Türk, bir Alman, yedi Amerikalı, üç İngiliz, bir Bulgar, bir Finlandiyalı, bir İtalyan, bir Tayvanlı, dört İranlı, bir Sudanlı ve iki Suriyeli. Yolculardan ikisinin uyruğu ise henüz belli değil.



‘Biniş kartını vermeden geçtiği için...’



Hollanda’nın yolcu sayısını 135 olarak açıklamasının ardından Türk tarafı da yolcu sayısının 135 olduğunu kabul etti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve THY yetkilileri, Candan Karlıtekin’in “Uçakta 134 yolcu vardı” açıklamasının nedenini şöyle izah etti: “THY ile Şam’dan İstanbul’a gelen bir yolcu, İstanbul’da transit olarak Amsterdam uçağına bindi. Yolcu, uçağa giriş yaparken biniş kartını THY yetkililerine vermeden geçiş yapmış. THY Genel Müdürü de söz konusu yolcunun uçağa binmediği bilgisinden yola çıkarak yolcu sayısını 134 olarak açıkladı.”



Uçaktaki sır: Fin yolcu yok, pasaportu var



Hollandalı kriz masası başkanı Theo Weterings’in “Uçakta bir Finlandiyalı var” açıklamasının uçakta bulunan bir Finlandiya seyahat belgesinden kaynaklandığı ortaya çıkınca Finlandiya da devreye girdi. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, uçakta bir Finlandiya pasaportunun bulunduğunu, ancak bu pasaportun gerçek sahibinin uçakta değil, ülkesinde olduğunu duyurdu. Uçakta, Fin pasaportunun nasıl bulunduğunu, kim tarafından taşındığını soruşturmak için Hollanda makamlarıyla bağlantıya geçen Finli diplomatik yetkililer, “Olayın aydınlatılması için polis devreye girmiştir” açıklaması yaptı.



Söz konusu pasaportun, uçakta bulunan bir yolcu tarafından İstanbul’dan çıkışta kullanılıp kullanılmadığının tespiti için Atatürk Havalimanı’ndaki polis kayıtlarından yararlanılacak. Türk Dışişleri Bakanlığı, THY ve Emniyet’e bu konuyla ilgili tam işbirliği yapılması isteğini iletti.





