-THY yeniden Libya'ya uçacak BİNGAZİ (A.A) - 06.09.2011 - Türk Hava Yolları (THY) savaş yüzünden ara verdiği Libya uçuşlarına yeniden başlamaya hazırlanıyor. Libya'da muhaliflerin Muammer Kaddafi yönetimine karşı ayaklanmalarının ardından durdurulan THY'nin Trablus ve Bingazi seferlerinin tekrar başlatılması planlanıyor. THY Bingazi Müdürü İbrahim Aslan, 2 gün önce döndüğü Bingazi'de yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Bingazi ziyaretinden sonra bu kente THY seferlerinin başlatılması kararının alınmasıyla Türkiye'den döndüğünü söyledi. Bingazi'deki ofislerini kapatmadıklarını kaydeden Aslan, "Buradan Mısır İskenderiye ve Tunus üzerinden gidecek arkadaşlarımız için zaten bilet düzenliyorduk. Türk Hava Yolları olarak 10 Ekim itibarıyla seferleri başlatmak üzere bütün hazırlığımızı yapmış bulunuyoruz. Ancak daha önce hava sahası ile ilgili müsaade alınabilirse daha önce başlamamak için de hiçbir neden yok. Biz hazırız" diye konuştu. Savaştan önce Bingazi'de iş yapan Türklerin her gün kendisini arayarak uçuşların ne zaman başlayacağını sorduklarını anlatan Aslan, Türklerin dönmeye hazır olduklarını ve uçuşların başlamasını beklediklerini ifade etti. Aslan, Libya sivil havacılık kurumundan günlük iki uçuş müsaadesini de aldıklarını ve uçuşa hazır olduklarını belirtti. Öte yandan savaştan önce Bingazi'de iş yapan Türk vatandaşları da kente Mısır üzerinden karayoluyla dönmeye başladı.