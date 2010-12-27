-THY, YENİ ŞİRKET KURACAK İSTANBUL (A.A) - 27.12.2010 - Türk Hava Yolları (THY), Teknik A.Ş ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş (TUSAŞ) ile ortak girişim şirketi kuracağını duyurdu. THY'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, yönetim kurulunca THY, THY Teknik A.Ş ve TUSAŞ arasında, uçak kabin içi ürünleri ve komponentlerin üretimini, lojistik desteğini, modifikasyonunu ve pazarlamasını gerçekleştirmek üzere ortak girişim şirketi kurulmasına karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, kurulacak şirketin sermayesinin yüzde 30 THY, yüzde 21 THY Teknik A.Ş ve yüzde 49'u TUSAŞ'a ait olacak şekilde ve tarafların yönetime eşit olarak katılacağı bir anonim şirket kurulacağı bildirildi.