THY yeni bagaj sistemi getiriyor

Türk Hava Yolları (THY) bilet ve bagaj işlemleri için teknolojik yenilikler geliştirmeyi sürdürüyor. Turizmgazetesi.com'da yer alan habere göre, Atatürk Havalimanı'nda yolcuların sıra beklemeden biniş işlemlerini kendilerinin yapmalarına olanak sağlayan 'chek-in' kiosklarının sayılarının artırılmasına paralel olarak, bagaj teslim sistemi de devreye girdi.

Dünyadaki birçok havalimanında kullanılan sistem THY'nin Dış Hatlar Terminali'ndeki biniş bankolarına kuruldu. Şu anda test işlemleri yapılan ve 2 tane olan self servis bagaj teslim noktaları sayesinde yolcular online olarak aldıkları biniş kartlarını okutarak bagajlarını kendileri teslim edebilecekler.

Sistem sayesinde internet üzerinden veya check-in kiosklarından biniş kartlarını alan yolcular, biniş bankosunda biniş kartındaki barkodu okutarak alacakları etiketi bagajlarına takıp uçağa gönderebilecek.



