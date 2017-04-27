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Ekonomi

THY yeni bagaj sistemi getiriyor

THY, Atatürk Havalimanı'nda yeni bagaj teslim sistemi uygulamasına başlıyor

27 Nisan 2017 23:46

Türk Hava Yolları (THY) bilet ve bagaj işlemleri için teknolojik yenilikler geliştirmeyi sürdürüyor. Turizmgazetesi.com'da yer alan habere göre, Atatürk Havalimanı'nda yolcuların sıra beklemeden biniş işlemlerini kendilerinin yapmalarına olanak sağlayan 'chek-in' kiosklarının sayılarının artırılmasına paralel olarak, bagaj teslim sistemi de devreye girdi.

Dünyadaki birçok havalimanında kullanılan sistem THY'nin Dış Hatlar Terminali'ndeki biniş bankolarına kuruldu. Şu anda test işlemleri yapılan ve 2 tane olan self servis bagaj teslim noktaları sayesinde yolcular online olarak aldıkları biniş kartlarını okutarak bagajlarını kendileri teslim edebilecekler.

Sistem sayesinde internet üzerinden veya check-in kiosklarından biniş kartlarını alan yolcular, biniş bankosunda biniş kartındaki barkodu okutarak alacakları etiketi bagajlarına takıp uçağa gönderebilecek.

 

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