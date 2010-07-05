THY yakıttan 30 milyon dolar tasarruf yapacak

T24- Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, rüzgarların durumunu hassas bir şekilde bilmenin önemine işaret ederek, "Meteorolojik şartları dikkate alan yazılım programı, uçuşlarımızda çok ciddi bir tasarruf sağlayacak. Yılda 30 milyon dolar yakıt tasarrufu bekliyoruz" dedi.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) ile Türk Hava Yolları'nın (THY) işbirliğiyle düzenlenen "Havacılık Meteorolojisi Çalıştayı", İstanbul Atatürk Havalimanı THY Eğitim Başkanlığı binasında yapıldı.



Temel Kotil burada yaptığı konuşmada, DMİ ile THY'nin yakın işbirliği içinde olduğunu ifade ederek, bu işbirliğinin İzlanda'daki yanardağ patlaması sırasında doruğa çıktığını söyledi. Kotil, "Rüzgarlar acaba yön değiştirip, küller Türkiye'ye gelir mi, yoksa Türkiye'den teğet geçer mi? Diye... Bu olayla meteorolojinin önemini daha iyi anladık" dedi.



Meteorolojinin havacılık için çok önemli bir bilim alanı olduğunu ifade eden Kotil, "THY olarak meteorolojiye nasıl önem verdiğimizi söyleyeyim. THY olarak meteorolojik koşulları yakından izlemek için yeni bir, uçak bilgisayarına uçuş rotası ve uçuş için gerekli tüm bilgilerin yüklenmesi sistemi kurduk. Bu sistem ile dinamik olarak Türkiye ve tüm dünyadaki rüzgar haritaları saat başı alınıyor. Uçuştan önce rotamızda küçük de olsa ayarlamalar yapılıyor. Bu sistem geçen hafta başladı. Hassas şekilde rüzgarları bilmek, bizlere binlerce ton akaryakıt tasarrufu sağlayacak" şeklinde konuştu.



YILDA 30 MİLYON DOLARLIK TASARRUF





Temel Kotil, yakıt tasarrufu ve atmosfere salınan gazların emisyonunun azaltılması için meteoroloji ile işbirliğini büyük önem taşıdığını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile uçaklarda yakıt tasarrufu için 2 yıl önce bir çalışma başlattık. Bu çalışma ile uçuşlarda daha az yakıt kullanılmasını amaçlıyoruz. Bu çalışmanın bir bölümünü tamamladık, çalışmanın son ayağı da dispeçerlik sistemini yenilemek oldu. Bir Avusturya firmayla yeni bir yazılım sistemi kurduk. Bu sistem dinamik olarak hem DMİ Genel Müdürlüğü'nden hem de dünyadaki data vericilerden bütün hava şartlarını alıyor. Bu hava şartlarına göre uçuş bilgisayarına uçuş rotası ve uçuş için gerekli bilgiler yükleniyor. Meteorolojik şartları dikkate alan yazılım programı, uçuşlarımızda çok ciddi bir tasarruf sağlayacak. Yılda 30 milyon dolar yakıt tasarrufu bekliyoruz. Bu toplam 150 milyon dolarlık bir tasarruf programının bir bacağını oluşturuyor. Dakikasında hava şartlarını izlemek, uçağın hafif de olsa yönünü değiştirmek çok ciddi yakıt tasarrufu sağlıyor. Projenin son faslı geçen hafta uygulanmaya başladı."