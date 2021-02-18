THY vergi dairesine 2020 için 17 milyar TL zarar bildirdi

THY, vergi dairesine sunduğu 2020 yılı geçici vergi beyannamesinde 17.3 milyar TL zarar bildirdi. Vergi beyannamesinde şirketin 2020 yılında 45 milyar TL satış yaptığı, döviz kuru hareketlerinden ise 41 milyar TL kambiyo zararı yazdığı görüldü.

Vergi beyannamesi ve borsa tutarları farklı

THY’nin vergi beyannamesindeki kar/zarar ile Borsa İstanbul’a açıkladığı bilançodaki tutarlar birbirinden epey farklı olabiliyor. Bunda bilanço hesaplama tekniği etkili oluyor. Halka açık şirketler hesaplamaları yaparken farklı mevzuatlara göre davranıyor. Örneğin vergi dairesine gönderdiği tablolarda vergi kanunlarına göre davranıyorlar. Bu çerçevede açıklanan kar/zarara; ‘mali kar/zarar’ deniyor. Aynı şirket KAP’a gönderdiği açıklamalarda ise bu tabloları Sermaye Piyasası Kanunu’na göre düzenliyor. Bu kanun ile kendisine tanınan bazı muafiyetler olduğundan sonuç farklı çıkıyor.