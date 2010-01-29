THY ve Spanair ortak uçacak

T24- Türk Hava Yolları (THY) ile İspanya merkezli bir havayolu şirketi olan Spanair, ortak uçuş anlaşması imzaladı.





THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 2 hava yolu şirketinin iş birliği anlaşması kapsamında THY, Spanair tarafından icra edilen iç hat uçuşlarında ''TK'' kodunu kullanabilecek. Ortaklık tarafından icra edilen Barselona, Madrid ve Ankara uçuşlarında ise Spanair, ''JK'' kodunu kullanabilecek. Ortak uçuşlar, 1 Şubat 2010 tarihi itibari ile başlayacak.



THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Temel Kotil, konuya ilişkin açıklamasında, Spanair ile gerçekleştirilen ortak uçuş anlaşmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ''Star Alliance'a üyelikten kaynaklanan sinerji ile hem THY hem de Spanair için bu anlaşma yolcularımıza daha fazla hizmet açısından son derece önemlidir. Anlaşma ile İspanya'nın iç hat uçuş noktaları, THY'nin 119 dış ve 37 iç hattan oluşan uçuş ağına bağlanabilecek'' dedi.



Spanair üst yöneticisi (CEO) Michael Balint Szücs de THY ile başlattıkları ortak uçuşlar ile İspanya'dan dünyaya yüksek kalite standartlarında daha fazla bağlantılı uçuş sunacaklarını belirterek, bu iş birliğini bir stratejik ortaklık olarak değerlendirdiklerini kaydetti.



THY VE SPANAİR



Türk Hava Yollarının Air China, Air India, Croatia Airlines, Egypt Air, LOT Polish, Lufthansa, Pakistan Int'l Airlines, Royal Air Maroc, SunExpress, TAP Portugal, Austrian Airlines, United Airlines, Asiana Airlines, Syrian Arab Airlines, ANA All Nippon, Air Malta, Singapore Airlines, Malaysia Airlines B&H Airlines, Etihad Airlines, Ethiopian Airlines ve Spanair ile ortak uçuş anlaşması yer alıyor.



Spanair'in de Air Canada, AirBaltic, Air Europa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, EgyptAir, EstonianAir, LOT Polish Airlines, Lufthansa, SAS, SWISS, TAP Portugal, THAI, Turkish Airlines ve US Airways dahil olmak üzere toplam 15 havayolu ile ortak uçuş anlaşması bulunuyor.