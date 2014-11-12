THY ve Pegasus öngörülenin üzerinde kâr yaptı, bilet fiyatları düşebilir

Kur farkı geliri ve en önemli girdi olan yakıt maliyetlerindeki düşüş, havayolu şirketlerinin kârlarını pozitif yönde etkilemeye başladı. Hem THY hem de Pegasus açıkladıkları 9 aylık finansallarında beklentilerin de üzerinde net kâr elde etti. THY’nin üçüncü çeyrek net kârı geçen yıla göre yüzde 94.8 oranında artarak 1.37 milyar TL oldu. Pegasus’un üçüncü çeyrek net kârı da geçen yıla göre yüzde 118 artışla 250.6 milyon TL’ye ulaştı. Petroldeki düşüş, hava yolu şirketlerinin kârlarını artırdı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, “Petrolde düşüş sürerse uçak biletinde indirimi gündeme alırız” demişti.

Hedge oranı düşük

THY, halen 2015 yılı yakıt giderlerinin yüzde 32’sini hedge ederken, bu oran Avrupalı havayolu şirketlerinde yüzde 60-65 civarında. Yani THY yakıt maliyetlerindeki değişikliğe rakiplerinden daha açık bir pozisyonda.

Bu durum yakıt fiyatları artarsa önemli bir risk teşkil etmekle birlikte, düşen petrol fiyatlarına bakıldığında ise önemli bir avantaj yaratacak gibi görünüyor. Analistler, jet yakıtı maliyetlerindeki düşüşün asıl etkisinin dördüncü çeyrekte daha net görülebileceğine de dikkat çekiyor. Havayolu şirketlerinde petrol fiyatlarının sağladığı avantajın yanısıra gelir verimliliğindeki artış da dikkati çekiyor. Koltuk başına sağlanan gelir verimliliğinin şirketlerin kapasite artışını yavaşlatması, fiyatların euro bazındaki artışından kaynaklı olarak arttığı gözleniyor. THY yılın ilk 9 ayında 41.4 milyon yolcu taşırken yolcu sayısında yüzde 14, arz edilen koltuk kilometrede ile ücretli yolcu kilometrede yüzde 17 artış sağladı.

Topçu ne demişti?

Petrol fiyatı 88 dolara gerilediğinde THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu petroldeki düşüşün bilet fiyatlarına indirim olarak yansıyabileceğini söylemişti. Topçu’nun bu sözlerinden sonra petrol fiyatı daha da düştü ve neredeyse 80 dolar sınırına geldi. Aynı zamanda dolar ve euro kurunda hatırı sayılır bir yükseliş olmadı.

Yüzde 1’in yansıması 45 milyon $

THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu yakıt fiyatlarındaki değişimin finansallara nasıl yansıdığını şu sözlerle aktarmıştı: “THY olarak yakıt fiyatımızın gider içindeki payı yüzde 38. Yüzde 1’lik artış bize 45 milyon dolar olarak yansıyor. Şu an sektörün lehine çalışıyor. Bizim aldığımız ortalama fiyat 102 dolara geliyor. Biz bunun biraz daha altına düşünce yüzde 1’lik bir azalışın 45 milyon civarında bir artı getirdiğini görüyoruz.”