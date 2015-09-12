THY ve İDO olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı 31 seferini iptal etti. İDO'nun da bazı seferleri yapılamıyor.

THY'den yapılan açıklamada, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki hava koşullarının yol açtığı kapasite kısıtlaması nedeniyle bazı uçuşlarda iptal ve tehirler yaşandığı belirtildi.



Yurtiçi ve yurtdışı 31 uçuşun iptal edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.

İDO'nun bazı seferleri yapılamıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.



İDO'dan alınan bilgiye göre, 15.00 Kartal-Yalova Deniz Otobüsü, 15.25 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü ve 17.00 Yalova-Kartal Deniz Otobüsü seferleri yapılamayacak.

Ayrıca 13.00 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 13.15 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 14.30 Kumla-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü seferleri de yapılamadı.