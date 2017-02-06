THY ve Halkbank hisseleri de devrediliyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türk Hava Yolları'nın (THY) yüzde 49,12 ve Halkbank'ın yüzde 51,1'lik hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devrine karar verdi. Böylece THY ve Halkbank'ın Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'ne ait hisselerinin tamamı TVF'ye devredilmiş ve özelleştirme kapsam ve programından çıkarılmış olacak.

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin sermayelerinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamının, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazine'ye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün TVF'ye aktarılacağı açıklanmıştı.

Aynı karar ile, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ait 3 milyar lira tutarındaki kaynak da 3 aylığına Fon'un kullanımına açıldı. Ayrıca mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazların tahsislerinin kaldırılarak Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırıldı. Daha önce Fon’a Milli Piyango ve şans oyunları devredilmişti.

"Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yönetilecek"

Türkiye Varlık Fonu'na devredilen söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları ile iş planlarının, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edeceği ve uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliğinin sürdürüleceği bildirildi. Başbakanlık açıklamasında, Türkiye Varlık Fonu'nun söz konusu şirketleri, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yöneteceği de kaydedildi.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, 'ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara katılmak ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek için' kurulmuştu.

Bu kararın uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarına belirlemeye Başbakan yetkili kılındı.

Söz konusu taşınmazlar devir ve tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilmeye devam edecek.

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rtr/DW, BK/BÖ