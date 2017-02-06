THY ve Halkbank da Varlık Fonu’na devredilecek

Türk Hava Yolları ve Halkbank da Türkiye Varlık Fonu'na devredilecek.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nin yaptığı açıklamada iki şirketin de kamuya ait hisselerin, gerekli izinlerin alınmasının ardından fona devredileceği yer aldı.

Bu hisselerin oranı THY'de yüzde 49,12, Halkbank'ta ise 51,11.

Şirketler ayrıca özelleştirme programından da çıkarıldı.

Kararın ardından Türk lirası değer kazandı. 3,70 TL seviyelerinden güne başlayan dolar, karar sonrası 3,66'ya kadar geriledikten sonra 3,68 seviyesine yükseldi.

Sabah saatlerinde 3,99 TL'den işlem gören euro ise kararla birlikte 3,94'e geriledi.

Dün de dokuz ayrı şirketin kamuya ait hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine karar verilmişti.

Türkiye Varlık Fonu'nun söz konusu şirketleri, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yöneteceği, ortaya çıkabilecek tereddütleri giderme ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirleme yetkisinin Başbakan'da olduğu açıklanmıştı.

Bugün açıklanan THY ve Halkbank kararlarının ardından devredilen şirketler şunlar oldu: