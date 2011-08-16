-THY, unutulmuş sahipsiz eşyaları satacak ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - Türk Hava Yolları (THY), uçaklarda unutulmuş ve bekleme süresi içinde sahipleri tarafından alınmayan eşyaları ihale ile satacak. THY'nin gazetelerde yayımlanan ilana göre, THY'nin Bagaj Aksaklıkları Takip Merkezi Müdürlüğü Deposu'nda bulunan 478 adet muhteviyatlı bagaj, 537 adet bebek arabası, 32 adet tekerlekli sandalye, 14 bin 390 adet sahipsiz eşya, kapalı zarfla teklif alma sonrası açık artırma usulüyle satılacak. Satışa konu eşyanın tahmini bedeli, KDV hariç 140 bin lira, geçici teminatı 15 bin lira olarak belirlendi. Eşyaların satışı için 6 Eylül'de teklif alınacak. Tahmini bedelin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacak. İhaleye katılacak olanların, ihale dokümanı almaları ve eşyaları görmeleri gerekiyor. İhale dokümanının bedeli 60 lira. Yetkililer, bir uçağın seferini gerçekleştirdikten sonra, içinin kabin amiri tarafından unutulan bir eşya olup olmadığının belirlenmesi için kontrol edildiğini, yolcular tarafından unutulan bir eşya olması durumunda bunun bir tutanakla Uçak Temizlik Amirliği'ne daha sonra da kayıp eşya ofisine teslim edilerek kayıt altına alındığını belirttiler. Bir ay süresince ofiste bekletilen eşyalar, başvuru olmadığı taktirde kayıp eşya deposuna alınıyor. Depodaki eşyalar, bir yıl olan bekleme süresinin bitiminde ihale ile satılıyor. Mevzuat gereği, satış gelirleri, 5 yıl sonra şirket hesabına aktırılabiliyor. Yasa gereği, bulunan eşyaların 5 yıl geçmeden sahiplenilemediği, sahiplenilemediği için de ihtiyaç kurumlarına bağışlanamadığı, THY'nin de bu eşyaları 5 yıl süreyle tutacak imkanı olmadığı için satışa çıkardığı kaydedildi. Unutulmuş eşyaların satışına ilişkin ihale, yılda bir kez yapılıyor.