THY, Umre bileti fiyatlarını TL'ye çevirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yükselen dolar kuru sonrasında Türk lirası (TL) kullanılması için yaptığı çağrının ardından Diyanet, Savunma Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) ardından Türk Hava Yolları (THY) da dolar üzerinden uygulanan Umre bileti fiyatlarını TL'ye çevirdi.

THY Basın Müşavirliği'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bayrak taşıyıcı havayolu THY hâlihazırda Amerikan Doları üzerinden uygulanan Türkiye çıkışlı umre ücretleri, bugün itibariyle Türk Lirası olarak uygulanmaya başladı. Türk Hava Yolları’nın bu yönlü girişimiyle, dönem ve kullanılan seferlere göre vergi dâhil Türkiye çıkışlı Umre ücretleri TL cinsinden uygulanacak"



"Türk Lirasına çevrilen ücret uygulaması çerçevesinde, biletlemeyle ilgili cezai sürecin de -değişiklik/iade ve no-show (yolcunun rezervasyonu yaptırmış olduğu hâlde uçuşa gelmemesi)- TL olarak uygulanabilmesine yönelik gerekli tüm düzenlemeler tamamlandı. Türk Hava Yolları ve uçuş tarifeleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere web sitesinden ve Çağrı Merkezi’nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir"

Meydan vergileri

THY tarafından yapılan açıklamada ayrıca havalimanı vergileriyle ilgili olarak da bilgi verildi. Açıklamada "Meydan vergilerinin uygulanmasına ilişkin prosedür Türk Hava Yolları uhdesinde olmayıp, USD cinsinden belirlenmiş olduğu için, TL cinsinden vergi dâhil olmak suretiyle toplam ücret, bu kura göre farklılık gösterebilecektir.Türk Hava Yolları bu konuda değişiklik yapma hakkını mahfuz tutmaktadır" dendi.

Savunma Bakanlığı 262,7 milyon doları TL'ye çevirmişti

Açıklamanın ardından hamle yapan Milli Savunma Bakanlığı, 262,7 milyon doları TL'ye çevirdiğini açıklamıştı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'dövizden Türk Lirası'na dönüş çağrısı' çerçevesinde, Bakanlığımıza bağlı Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın kullanımında olan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait 262,7 milyon ABD Doları ile 31,3 Milyon Avro bugün itibarıyla Türk Lirası'na çevrilmiştir"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) da, doğalgaz dağıtım ihalelerinde dolar yerine TL kullanılacağını açıklamıştı.

Erdoğan vatandaşlara TL kullanmaları için böyle seslenmişti: