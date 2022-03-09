T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuşları durdurma kararını uzattı

23 Mart'a kadar sefer yapılmayacak

09 Mart 2022 15:38

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "23 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." bilgisine yer verildi.

Rusya'nın Soçi şehrinden karşılıklı olarak yapılan seferler de 11 Mart'a kadar iptal edildi.

thythy uçuşukraynathy ukraynathy moldova
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24