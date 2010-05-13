THY, Uganda ve Tanzanya'ya uçacak

T24 - Türk Hava Yolları'nın (THY) Uganda bağlantılı Tanzanya seferlerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) onay çıktı.





SHGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yurt dışı uçuş ağının genişletilmesi amacıyla imzalanan ikili havacılık anlaşmaları çerçevesinde THY, Türkiye'den Uganda ve Tanzanya'ya uçuş gerçekleştirecek.





Uganda üzerinden Tanzanya'ya bağlantılı uçuş talebi onaylanan THY, 13 Haziran 2010'dan itibaren İstanbul'dan Uganda'nın Entebbe kentine, buradan da Tanzanya'nın Darüsselam kentine uçuşlara başlayacak.





İstanbul-Entebbe-Darüsselam parkurundaki karşılıklı seferler Salı, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilecek.





Bu arada, THY'nin Mısır'ın Başkenti Kahire'ye gerçekleştirdiği uçuşların yanı sıra, İskenderiye kentine uçuş gerçekleştirmek için yaptığı başvuru da SHGM tarafından onaylandı. 7 Haziran 2010'da başlayacak İskenderiye seferleri Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 4 gün gerçekleşecek.





''Afrika'ya Açılım Programı'' çerçevesinde ikili havacılık anlaşmalarında Afrika ülkelerine ağırlık veren Ulaştırma Bakanlığı, geçtiğimiz yıl 10 Afrika ülkesi ile anlaşma imzaladı. SHGM'nin imzaladığı ikili havacılık anlaşmaları çerçevesinde Türkiye'nin Entebbe, Darüsselam ve İskenderiye ile birlikte Afrika'daki uçuş noktalarının sayısı 14'e yükseldi.