THY uçuyor; 2013 cirosu 13 milyar doları geçecek!

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, havayolu taşımacılığı sektörünün hızla genişlediğini ifade ederek, 2013 cirolarının 13 milyar doları geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Topçu, JW Marriott Otel'de düzenlenen AnadoluJet Basın Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, havacılığın diğer sektörlerden ayrılan özel bir sektör olduğunu ifade etti.

THY'nin zaman içinde çok hızlı büyüme kaydettiğini anlatan Topçu, ''Tek parti iktidarının Türkiye'ye getirdiği katkı sektöre de yansıdı. Eminim ki, bu şekilde milli gelirin artması ve ekonominin canlanması ile havayolu ulaşımı artık sıradan bir ulaşım haline gelecek'' dedi.

Topçu, Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 80'ine yakınının havayolunu tercih ettiğini belirterek, havayolunun vazgeçilmez bir sektör olduğunu ve geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

İstanbul'un turizm konusunda ''merkez'' konumunda olduğuna işaret eden Topçu, ''Batıya uçtuğunuzda 10 saatte ABD, doğuya uçtuğunuzda Çin'e, güneye uçarsanız G. Afrika'ya, kuzeye uçarsanız Rusya'ya gidiyorsunuz. Bir nevi dünyanın merkezi. Fakat bu kadar avantajlı bir noktada olmamıza rağmen, bu trafiğin çok düşük olduğunuzu görüyoruz'' diye konuştu.

Topçu, 2003 yılında yaptıkları bir incelemede THY'nin potansiyelinin tam olarak kullanılmadığını fark ettiklerini belirterek, bunun üzerine uçak siparişi verdiklerini ve ''Bu uçacaklar nereye uçacak'' diye eleştirilen bu uçakların, zamanla ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını kaydetti.

Sektörün genişlemesiyle yetişmiş kadro ve pilota ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Topçu, ''2003 yılında birçok işsiz pilot varken, son yıllarda pilot açığı oluştu'' dedi.

THY'nin 2013'ün cirosunun iştirakleriyle birlikte 13 milyar doları geçeceğini tahmin ettiklerini dile getiren Topçu, 2003-2013 yılları arasında 10 bin olan çalışan sayılarını 16 bine, 15 iştirak şirketleriyle birlikte de bu rakamı 31 bine yükselttiklerini söyledi.





Topçu, THY'nin 210 uçaklık bir filoyla hizmet verdiğini belirterek, THY'nin 2023 vizyonu çerçevesinde de filolarında 350 ile 400 arasında uçak hedeflediklerini bildirdi.

Sektördeki talebi karşılamakta zorlandıklarına dikkati çeken Topçu, ''Filomuza ek olarak 7 büyük geniş gövdeli uçak kiraladık. Bu uçaklar zannediyorum Mayıs ayı itibariyle THY'de hizmete başlayacak. Çünkü talebi gerçekten karşılayamıyoruz'' dedi.

Türkiye'nin nüfus potansiyeline güvendiklerini ifade eden Topçu, ''76 milyon nüfusumuz var. Belki 1-2 yıl içinde çapraz uçuşlar da gündeme gelebilir. Hem ekonominin gelişmesi, hem de uçacağı yerlere direkt gitme arzusu neticesinde sadece İstanbul, Ankara değil, birçok başka çapraz uçuşların da gündeme geleceğini düşünüyorum'' diye konuştu.



Topçu, THY'nin anonim şirket statüsüne kavuşmasından sonra çok daha hızlı hareket etmeye başladığını anlatırken, daha önceki dönemde 1 uçak alımının prosedürler nedeniyle aylarca sürdüğünü, yeni dönemde ise bu kararı 1 gecede alabildiklerini söyledi. Topçu, bunun sayesinde 2008'deki kriz ortamında büyük avantajlar sağladıklarını da belirtti.Özellikle dış hatlardaki büyüme oranlarının arttığına işaret eden Topçu, şunları kaydetti:

''Destinasyon sayımız 220. Bunun çoğu yurt dışında. Bugün artık Londra, Frankfurt gibi birçok şehre iç hatlardan daha fazla uçuyoruz. Artık buralar da hemen hemen THY'nin iç hattı oldu. Türkiye'nin ihracatı büyürken, THY de büyüyor. Çok dinamik bir pazarın üzerinde oturuyoruz.''

Topçu, satılan her 50 lira üzeri bilet için, acentelerin aldığı AnadoluJet biletlemesi ücretini 10 liradan 15 liraya çıkardıklarını bildirerek, daha fazla vermeyi istediklerini ancak imkanları doğrultusunda böyle bir arttırıma gittiklerini kaydetti.



Yaptıkları atılımlarla ve hizmet kalitesiyle THY'nin taklit eden değil, taklit edilen bir havayolu olduğunun altınız çizen Topçu, bundan sonraki süreçte de hizmet kalitelerini dışarıdan almayacaklarını, kendi içinde geliştirmeye gayret edeceklerini söyledi. İ

ç talebe göre, iç hatlardaki uçuş sayılarını da arttırabileceklerine vurgu yapan Topçu, bu çerçevede Ankara'dan gerçekleştirilen yurtdışı seferlerinin de genişleyebileceğine değindi.

THY'nin büyümeye devam edeceğini ve Ocak ayı içinde dış hatlarda yüzde 34 büyüme rakamına ulaştıklarını dile getiren Topçu, bu başarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmasının ardından Topçu, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy'a temsili bir kumbara hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.



