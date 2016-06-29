THY uçuşları saat 08.00'e kadar durduruldu

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısı nedeniyle saat 08.00'e kadar seferlerin yapılmayacağını açıkladı.

THY Basın Müşaviri Üstün, twitter'dan yaptığı açıklamada, "28 Haziran 2016 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen elim vaka sonrasında, yetkililerimiz olay yerindeki yolcularımıza her türlü desteği vermektedir. Uçuşlarımız 29 Haziran 2016 sabahı saat 08.00'e kadar durdurulmuştur. Uçuşlarınızla ilgili son bilgileri, web sitemizden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde, yakınlarıyla ilgili bilgi almak isteyenler için bir kriz masası oluşturuldu.