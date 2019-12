-THY UÇAKLARINDA CEP TELEFONU DÖNEMİ İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, ''Yılbaşı itibariyle 777 tipi uçaklarımızda hem uydudan canlı televizyon yayını olacak, uydu anteni bağlandı, ayarları yapılıyor. Hem cep telefonu kullanacaksınız hem de wifi (kablosuz internet bağlantısı) dediğimiz sistemleri, her türlü bağlantıyı kullanabileceksiniz, bu da teknolojinin son noktası''dedi. Temel Kotil, Star Alliance ittifakı genel müdürler toplantısı için gittiği Yeni Zelanda'dan dönüşünde AA'nın sorularını yanıtladı. ''THY beş yıldızlı hale ne zaman geçecek?'' sorusuna Kotil, ''Biz dört yıldızı üç yıl önce almıştık ve üç yıldır aynı yerde saymak doğru olmaz. 2010'da dört buçuğa kadar geldik, inşallah 2011'de beş yıldıza çıkacağız. Bunun için ne gerekiyorsa, paramız da var, emeğimizi de ortaya koyarız, niyetimizi de ortaya koyduk zaten ve bunu alacağız. Star Alliance içinde beş yıldızlı sadece iki havayolu şirketi var. Bunların ikisi de Asya şirketi. Biri Singapur Havayolları, diğeri de Güney Kore'nin ikinci havayolu şirketi Asiana. İnşallah Star Alliance içinde beş yıldıza sahip üçüncü havayolu biz oluruz. Tüm dünyada zaten sadece 6 havayolu şirketi beş yıldıza sahip. Gelecek yıl küme düşen olmazsa biz 7. beş yıldızlı havayolu olacağız. Beş yıldızlı havayolu Avrupa'da ve Amerika'da hiç yok. Biz Avrupa'nın ilk beş yıldızlı havayolu olmak istiyoruz. Tabii ki beş yıldızlı bir havayolu olmak bir sonuçtur, ama biz bunun için gereken çabayı harcıyoruz ve harcıyacağız'' cevabını verdi. -THY'Yİ BÜYÜTEN FAKTÖRLER- Türk Hava Yolları'nın tüm dünyanın ilgisini çeken büyümesi ve karını artırmasında en önemli etkenlerin başında kamu kurumu olmaktan çıkarak özelleştirilmesinin geldiğini kaydeden Kotil, bu sıçramanın 2006 yılından itibaren çok açık biçimde görüldüğünü söyledi. İstanbul'un dünya trafiğinde çok kilit bir konumda olması sayesinde transit yolcu sayısında son 8 yılda yüzde 450 artış sağladıklarını belirten Kotil, Türkiye'nin ekonomik büyümesi, siyasi istikrarının yanısıra dış politikasında izlenen yeni yönelim, birçok ülke ile vizelerin kaldırılmasının THY'nin büyümesine olumlu katkı sağladığını kaydetti. THY yönetiminin de doğru biçimde çalışması ile tüm dünyanın gıpta ettiği başarıların sağlandığını söyleyen Kotil, şöyle devam etti: ''Burada Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım beye de teşekkür edelim. Şirketimizin büyümesinin asıl mimarı odur. Binali beyin bakanlığa gelmesinden bu yana yolcu sayımız üç katı geçti, ciromuz dört kat arttı, yani yüzde 400 büyümüş olduk. İnşallah bu rakamları bir kat daha artırma niyetimiz var. Bunu yaptığımız zaman dünyanın en büyük havayolu olacağız. Şu anda ABD'de birleşme kararı alan United havayolları ile Continental'ın birleşmesi ile dünyanın en büyük havayolu şirketi doğdu. Demek ki geçeceğimiz büyük bir havayolu şirketi var. Bugüne kadarki büyümemizi tekrarladığımız zaman inşallah biz de o noktaya geleceğiz. Şu anda dünyada yolcu sayısında 22'inciyiz, kapsama alanında 8'inciyiz, koltuk kilometrede 17'ciyiz, karda hep 6 ile 4'üncü sıra arasında oluyoruz, orada iyiyiz. Kalitede yukarlardayız, ama tahminimiz o ki önümüzdeki yıllarda hepsinde bire çıkacağız.'' -''SPONSORLUK VE REKLAMLARA GIPTA İLE BAKIYORLAR''- THY'nin son yıllarda Manchester United, Barcelona futbol takımları ile Euroleague basketbol ligine sponsor olması, Kevin Kostner'li reklam filmlerinin ardından şimdi de ABD'nin dünyaca tanınan basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın gelecek yılki reklam filmlerinde oynayacağını kaydeden Genel Müdür Kotil, ''Kobe Bryant'lı reklam filmlerimizin çok ilginç bir senaryosu var. Şimdi açıklayamam ama gelecek yıl hep birlikte göreceğiz. Mart ayından itibaren bu filmler ABD ve Ortadoğu ülkelerinde, daha sonra da tüm dünyada gösterilmeye başlanacak'' dedi. Dünyadan bu konuda ne tür tepkiler aldıklarını anlatırken de Kotil, ''Geçenlerde Cenevre'de bir toplantı vardı. Büyük bir havayolunun genel müdürü bu konuyu açtı ve öbür bir genel müdür de bunu destekledi. İsimlere girmek istemiyorum. Gerçekten bize imrenerek bakıyorlar. Dünyanın en büyük havayollarının genel müdürleri yaptıklarımıza imrenerek bakıyorlar. Geçenlerde bakma fırsatım oldu, dünyanın prestijli havayollarının reklam filmlerine ve bir de bizimkilere baktım. Gerçekten mesafe almışız. Gerçi yaptıklarımızı hep daha iyisini yaparız diye geri itiyoruz ama gerçekten mesafe almışız'' diye konuştu. -THY'DE YABANCI KAPTAN PİLOTLAR- Türk Hava Yolları'ndaki kaptan pilotların yüzde 10'unun yabancılardan oluştuğunu ve bunun da Türkiye'de kaptan pilot sıkıntısından kaynaklandığını açıklayan Temel Kotil, ''Gerçi bir ton kişiyi yetiştiriyoruz şu anda, ancak kaptanlık belirli bir süre gerektiriyor, yıllar alıyor. Biz de sürekli büyüdüğümüz için yurt dışından epeyce kaptan aldık, çalışıyorlar. Gönül isterdi ki tüm kaptanlarımız Türk olsun. Paralar yurt dışına gitmesin ama şu andaki durum bunu gerektiriyor" dedi. Son rakamlara göre 230 yabancı kaptan pilotun THY'de görev yaptığını, ancak imzası biten, İçişleri Bakanlığında işlemleri tamamlanıp istihdamı karar altına alınanlarla birlikte sayının 300'e yakın olduğunu söyleyen Temel Kotil, ''Dünyanın her yerinden kaptan pilot geliyor bize. Amerikalılar var, Almanlar var, hatta Yunanlı kaptanlarımız bile var. Birçok prestijli havayolundan işini bırakıp bize gelen kaptanlar var. Körfez'den çok yabancı kaptan geldi. Bunun nedeni, birincisi İstanbul çok güzel bir yer ve birçok kişiyi cezbediyor. Tabii Türk pilotlarımıza sunduğumuz imkanları onlara da sunuyoruz. İyi maaş veriyoruz. Ayrıca birçok havayolu sıkıntıda. Oralarda çalışanlar daha güvenli gördükleri ve gelecek vadettiği için Türk Hava Yolları'nı tercih ediyorlar'' diye konuştu. -OCAK'TAN İTİBAREN UÇAKLARDA CEP TELEFONU, WİFİ KULLANILACAK- THY Genel Müdürü Temel Kotil, teknolojik yenilikleri de yakından izlediklerini ve yeni teslim edilen uçakların bu alanda da en ileride olacağını belirterek, ''Biz yaptık mı en iyisini yaparız. Bu teknolojiler her uçakta gelemiyor. Türkiye'ye son teslim edilen Boeing 777'lerde satıcı firma Boeing ve Panasonic bunu yetiştiremedi. Ama yılbaşı itibariyle 777 tipi uçaklarımızda hem uydudan canlı televizyon yayını olacak, uydu anteni bağlandı, ayarları yapılıyor. Hem cep telefonu kullanacaksınız hem de wifi (kablosuz internet bağlantısı) dediğimiz sistemleri, her türlü bağlantıyı kullanabileceksiniz, bu da teknolojinin son noktası. Daha önce teslim edilen 777'lerde bu sistemleri biz yapacağız, yeni gelecek 777'ler ise Boeing tarafından bu teknoloji kurulmuş olarak gelecek ve Ocak itibariyle bu hizmet başlayacak'' şeklinde konuştu. Avrupa'da havayolu şirketlerinin envanterlerindeki uçakların yaş ortalamasının 17 olmasına karşın THY filosunun yaş ortalamasının 6 olduğunu vurgulayan Kotil, 2011'de teslim edilecek yeni uçaklar ve eski kiralık uçakların elden çıkarılmasıyla filo yaşının daha da gençleşeceğini vurguladı. Kotil, şu anda THY'nin elinde 20 adet uzun mesafe uçağı bulunduğunu, gelecek yıl sonuna kadar bu rakamın 38'e çıkacağını bildirdi. -KRİZ BİZİ KORKUTMUYOR- Temel Kotil, bazı Avrupa ülkelerinde son aylarda ardarda yaşanan ekonomik krizin kendilerini korkutmadığını, aksine bunun THY için pozitif etkileri olacağını söyledi. 2007 yılında Avrupa'da havayollarının yolcu artışı ortalaması yüzde 4 iken THY'de yüzde 15.6 olduğunu, 2008 yılında Avrupa yolcu ortalaması yüzde 1,7 düşerken, THY'nin yolcu artışının yüzde 15.5 olarak gerçekleştiğini, geçen yıl ise Avrupa havayolları ortalama yüzde 5.8 yolcu kaybederken, THY'nin yüzde 12.3'lük yolcu artışı sağladığını hatırlatan Kotil, 2010 yılının ilk 10 aylık rakamlarına göre Avrupa havayollarının yolcu artış ortalaması yüzde 1.6 gibi küçük bir oranda kalırken, THY'nin yolcu artışının yüzde 17.5 olarak gerçekleştiğini belirtti.