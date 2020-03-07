THY uçakları Koronavirüs'e karşı dezenfekte ediliyor

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aldığı önlemler kapsamında uçaklarında virüslere karşı etkisi kanıtlanmış yöntemlerle bugüne kadar 500'e yakın uçağı dezenfekte etti.



Arındırma ekiplerinin kişisel koruyucu donanımı sağlayan giysileriyle yaptıkları dezenfeksiyon uygulaması toplam 25 dakika sürüyor. THY tarafından bir uçakta gerçekleşen ve özel cihazların da kullanıldığı dezenfeksiyon işleminin görüntülerini paylaşıldı.

THY Basın Müşavirliği, THY'nin en fazla sayıda vakanın görüldüğü İtalya, İran, Irak, Güney Kore, Çin ve Nahçivan'a olan uçuşları durdurduğu, bu kapsamda 28 Ocak'tan bugüne kadar 850'den fazla sefer iptal edildiği bildirildi. Durumun mart ayı sonuna kadar bu şekilde devam etmesi halinde iptal edilen sefer sayısının bin 700'ü geçmesi beklendiği açıklandı.

Durdurulan uçuşların yanında, THY'nin yurt dışından gelen tüm uçakları, virüslere karşı etkisi kanıtlanmış yöntemlerle dezenfekte edildiği, uçakların dezenfeksiyon sürecinde uluslararası laboratuvarlarda test edilmiş, Dünya Sağlık Örgütü, uçak üretici firmaları ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerçekleştirilen testleri başarıyla geçmiş kimyasal maddelerin kullanıldığı belirtildi.



Alınan önlemler kapsamında yalnızca uçaklar değil uçuş öncesi ve sonrası yolcuları taşıyan otobüsler de dezenfeksiyon sürecinden geçiriliyor. (DHA)