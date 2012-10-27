THY uçakları havalimanında kaldı

Türk Hava Yolları’nın kullandığı network sisteminde yurt dışı kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde gecikmeler yaşandı. THY uçakları Atatürk Havalimanı apronunda beklemek zorunda kaldı.

THY'nin kullandığı network sistemlerinde saat 10 sıralarında yurt dışı kaynaklı bir arıza meydana geldi.

Sistemde meydana gelen arıza nedeniyle uçakların kalkış yapabilmeleri için gerekli bütün işlemler elle yapılınca işlemler zamanında gerçekleştirilemedi.

Arıza nedeniyle THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştireceği iç ve dış hat seferlerinde 1 ila 2 saat arası gecikmeler meydana geldi. Gecikmeden dolayı yolcular havalimanında, THY uçakları ise Atatürk Havalimanı apronunda beklemek zorunda kaldı.

Atatürk Havalimanı'nda park yeri sıkıntısı da ortaya çıktı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkilileri 17-35 pistine çıkış yapılan B4 ve B5 numaralı taksi yollarını trafiğe kapattı. Bu alanlar uçak park yeri olarak kullanılacak.

THY yetkilileri, arızanın en kısa sürede giderileceğini söylediler.