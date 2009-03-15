THY uçağının enkazı hangara taşındı

THY'nin Amsterdam'da geçen ay düşen uçağının enkazı, Schiphol Havaalanı'ndaki bir hangara taşındı.



Uçağın düştüğü yerde dün tamamlanan kaldırma işleminden sonra bugün de enkaz, 8 ayrı büyük kamyonla havaalanının doğu bölgesindeki bir hangara getirildi.



Enkazın taşınması sırasında kamyonların geçtiği otoyol trafiğe kapatıldı.



Verilen bilgiye göre, uçağın düşüş nedeniyle ilgili teknik araştırma çalışmaları çerçevesinde, enkaz üzerinde incelemelere devam edilecek.



THY'nin "Tekirdağ" uçağı, 25 Şubatta İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Schiphol Havaalanı yakınlarında inişe geçtiği sırada düşmüş, kazada 9 kişi yaşamını yitirmişti.



(AA)

