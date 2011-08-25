-THY uçağının camına kuş çarptı İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Türk Hava Yollarının (THY) Ekaterinburg-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının sol ön camına, Atatürk Havalimanı'na inişe geçtiği sırada kuş çarptı. Alınan bilgiye göre, Ekaterinburg-İstanbul seferini yapan THY'nin TK 476 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladığı sırada sol ön kokpit camına kuş çarptı. Uçak sorunsuz bir iniş yaparak bakıma alındı. Yapılan kontrollerde camda hasar meydana gelmediği tespit edilince uçak yeniden sefere verildi.