T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY uçağının camına kuş çarptı İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2011 21:39

-THY uçağının camına kuş çarptı İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Türk Hava Yollarının (THY) Ekaterinburg-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının sol ön camına, Atatürk Havalimanı'na inişe geçtiği sırada kuş çarptı.  Alınan bilgiye göre, Ekaterinburg-İstanbul seferini yapan THY'nin TK 476 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalmaya başladığı sırada sol ön kokpit camına kuş çarptı. Uçak sorunsuz bir iniş yaparak bakıma alındı.  Yapılan kontrollerde camda hasar meydana gelmediği tespit edilince uçak yeniden sefere verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24