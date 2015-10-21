THY uçağından çıkan 144 bin boş mermi için bin 339 dolar ceza!

Vietnam Ho Chi Minh'deki Tan Son Nhat Havalimanı yetkilileri, Türk Hava Yolları (THY) uçağı kargosunda 60 karton kutu içinde 144 bin boş mermi kartuşu bulduklarını ve kaçak taşındıklarını iddia ettikleri yükle ilgili THY'den bin 339 dolar ceza kestiklerini açıkladı. Bunun üzerine THY’den savunma istendi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Öykü Altuntaş'ın haberine göre, THY, boş mermilerin olduğu palet kargonun Singapur’a gönderilmesinin planlandığını ancak Vietnam uçağına yanlışlıkla yüklendiği belirtti. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra çıkan kararda, THY’ye bin 339 dolar ceza kesildi. Ayrıca kargoya el koyma kararı alındığı açıklandı.

Uçakta nasıl taşınıyor?

Yolcu uçaklarında, "Tehlikeli Madde" sınıfındaki mühimmat, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına göre taşınıyor. Mühimmatın özelliğinden merminin çapına kadar hangi kargonun nasıl taşınacağı bu kurallarda yer alıyor. Bazı mühimmatların sadece kargo uçaklarında taşınmasına izin veriliyor.

Eğer yolcu uçağında bu tür kısıtlamaya girmeyen bir mühimmat taşınacaksa, uçuş planından izin belgelerine kadar taşınan yük hakkında bilgi veriliyor. İşlemler için gümrüğe önden bilgi gönderiliyor. Ayrıca uçak kalkarken veya inişinde havalimanı itfaiyesi acil bir durumda müdahale için önlem alıyor.