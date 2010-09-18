-THY UÇAĞINDAN ASTANA'YA ACİL İNİŞ İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Pekin seferini yapan Airbus A-330 tipi ''Konya'' adlı uçağı, Kazakistan'ın Başkenti Astana Havalimanı'na acil iniş yaptı. İstanbul'dan Pekin'e gitmek üzere 241 yolcusu ile saat 23.45'te Atatürk Havalimanı'ndan kalkan TC-JNB kuyruk tescilli THY uçağı, Kazakistan hava sahasında iken uçaktaki kabin görevlileri bir koltuk üzerinde sahibi belli olmayan bir playstation portable (psp) cihazı bulması üzerine, uçağın kaptan pilotu bomba şüphesiyle havacılık kuralları gereği Astana Havalimanı'na acil iniş izni istedi. Astana'ya sorunsuz iniş yapan uçaktaki tüm valizler, yolcuların indirilmesinin ardından arandı. Aramada bomba izine rastlanılmadı. Uçak yaklaşık 4 saatlik bir gecikmenin ardından Pekin'e hareket etti.