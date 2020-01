THY uçağındaki hırsızlığı cep telefonu kayıtları ortaya çıkardı

Türk Hava Yolları İstanbul Tayland uçuşunda başka bir yolcunun el bağajındaki paraları çalmaya çalışan bir Çinli bir yolcuyu, olay anını cep telefonu ile kaydeden başka bir yolcunun dikkati yakalattı.

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre İstanbul'dan Tayland'ın başkenti Bangkok'a uçan uçaktaki Danimarkalı bir yolcu, el bagajındaki paraları çalmaya çalışan Çinli bir yolcuyu an be an görüntüledi. Hırsızlık iddialarını yalanlayan aynı uçakla geri dönmeyi planlayan Çinli yolcu görüntülerin çıkması üzerine gözaltına alındı.

Dokuz saat süren uzun yolculuk boyunca Danimarkalı bir yolcu, Ma Qiquan adlı Çinli yolcunun başüstü dolaplarındaki el bagajını kurcalandığını fark etti. Durumu kanıtlamak için içinde 5 bin 50 Euro'nun olduğu çantadan paraları alan Çinli yolcuyu cep telefonu ile çekmeye başladı. Çinli hırsız ise görüntü alındığının farkına varmadı.

Görüntüler sonrası tutuklandı

THY uçağının Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı'na inmesinden sonra olay polise intikal ettirildi. Ma Qiquan adlı 45 yaşındaki yolcu, hırsızlık iddialarını yalanlarken çekilen görüntülerin bir yolcu tarafından polise verilmesi üzerine hırsız tutuklandı. Hırsızın üzerinde yapılan aramada ise Bangkok'a gelen THY uçağın geri dönüşüne de biletinin de olduğu ortaya da çıktı. Aynı uçakla dönmeyi planlayan hırsızın Çin'e sınır dışı edilip edilmeyeceğiyle ilgili hukuki süreç devam ediyor.