THY uçağında 'yüksek ateş' paniği

Mauritius-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağında bulunan 10 yolcu yüksek ateş şikâyeti ile kabin ekibine başvurdu. Hudut Sağlık Ekipleri’nin yaptığı kontrollerde olağan dışı bir durum yaşanmadığı ve yolcuların transit seferlerine devam ettiği açıklandı.

THY’nin uçağı 261 yolcu ve iki bebekle İstanbul seferini yapmak üzere Mauritius’tan havalandı. Uçak, Atatürk Havalimanı’na iniş için yaklaşma yaptığı sırada 10 yolcu kabin ekiplerine yüksek ateş şikayetinde bulundu. Bunun üzerine kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek bulaşıcı hastalık şüphesiyle uçağa Hudut Sağlık ekiplerini davet etti. THY uçağı sabah 07.30’da Atatürk Havalimanı’na iniş yaparken, ekipler yüksek ateş şikâyetinde bulunan 10 yolcunun kontrolünü uçakta yaptı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Doktorların gerçekleştirildiği kontrol akabinde yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiş ve olağan dışı bir durum yaşanmamıştır. Hastaneye sevk ya da takip gerektiren bir vaka ile karşılaşılmamıştır” denildi.