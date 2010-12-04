-THY UÇAĞINDA YANGIN PANİĞİ İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - THY'nin İstanbul-Bangkok seferini yapmak üzere pist başına gelen uçaktaki yolcular, alınan yangın ikazı nedeniyle tahliye edildi. THY'nin Boeing 777-300ER tipi TK-60 sefer sayılı TC-JJC kuyruk tescilli ''Karadeniz'' adlı uçağı, saat 00.35'te 284 yolcu ve 14 mürettebatı ile Bangkok seferi için pist başı yaptı. Kalkış için son kontrollerini yapan pilotlar, uçağın kargo bölümünden yangın ikazı aldı. Yolcuları tahliye kararı alan pilotlar, durumu Atatürk Havalimanı kulesine haber verdi. Uçağa itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yolcuların tahliyesi için acil çıkış kapıları açıldı. Yolcuların, şişme kaydıraklardan (Slide) uçağı terk etmeye başladığı sırada çıkan panik nedeniyle 30 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolculara ilk müdahalenin yapılmasının ardından, yolcular terminale alındı. Öte yandan, uçağın yanına gelen itfaiye ekipleri, uçakta yaptıkları incelemede kargo bölümünde herhangi bir yangına rastlamadı, ancak uçak başında tedbir alındı. Olay nedeniyle yaklaşık 1,5 saat hava trafiğine kapatılan Sefaköy tarafındaki 17-36 pisti, uçuş trafiğine yeniden açıldı. Manchester United takımının renklerine boyalı uçak ise THY teknik bakım hangarına çekildi. Olayın ardından Atatürk Havalimanı terminalinde bekleyen yolcular, THY'nin Boeing777-300ER tipi ''Anadolu'' adlı uçağıyla yaklaşık 9 saatlik bir gecikmenin ardından Bangkok'a hareket etti.