THY uçağında yangın alarmı panik yarattı

T24 - İstanbul-Bangkok seferini yapmak üzere pist başına gelen THY’ye ait uçağın kargo bölümünden alınan yangın ikazı paniğine neden oldu. Slide (kaydırak) ile tahliyede 30 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.





THY’nin Boeing 777-300 ER tipi ‘Karadeniz’ adlı uçağı önceki gece 00.34’te içerisinde 284 yolcusu ve 14 mürettebatı ile Bangkok seferini yapmak üzere 17-36 pistine yanaştı. Uçak kalkışa hazır olduğu sırada, kaptan pilot kargo bölümünden yangın ikazı aldı ve durumu hava kontrol yetkililerine bildirerek, yolcuların tahliye edilmesi karar verdi. Bu sırada uçağın acil çıkış kapıları açılarak ‘Slide’ların şişirilmesiyle kaydıraklardan yolcu tahliyesi gerçekleştirildi. Yaşanan panik sonucu kaydıraklardan ardı ardına kayan yolculardan 30’a yakınında sürtünmeden dolayı hafif yaralanmalar meydana geldi.



Yaralılara ilk müdahale Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne bağlı sağlık ekipleri ve uçakta bulunan sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı. Yolcular terminale ulaştırılarak tedavileri burada sürdürüldü. Bu arada olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi de olayın yaşandığı uçağın yanına yönlendirildi. Tüm yolcuların tahliye işlemi ve sonrasında 17-36 pisti yaklaşık bir saat 30 dakika hava trafiğine kapatıldı. Uçak teknik bakım için hangara çekildi. İlk yapılan incelemelerde, kargo bölümünde bir yangın tespiti yapılamadı. Uçakta büyük bir paniğin yaşandığını belirten yolculardan Orhan Belli, olay anı ve sonrasını şöyle anlattı: “Uçak pistin başına geldi. Kalkış yapmak için hareket ederken bazı yolcular dışarıdaki dumanı gördü. Tam o sırada uçağın ışıkları söndü. Elektriği kestiler. Büyük panik yaşanmaya başladı. Acil çıkış kapıları açıldı. Yolcular dışarı çıkmak için acil çıkış kapısına doğru ilerlediler. Bu sırada hostesler ayakkabılarımızı çıkarmamızı söylediler. Çünkü ayakkabılarımız şişme kaydırağa yapışıyordu. Ayakkabılarını çıkarmayanlar kaydırakta durunca arkadan gelenler üst üste yığılırken, sürtünmelerden dolayı yaralanmalar oldu. Olay yerinde uzun bir süre sağlık ekibinin gelmesini bekledik. Yaşananlar panik nedeniyle oldu.”





Hosteslerin soğukkanlı olamadığını belirten Belli, olay anında yaşananlarla ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tahliye sırasında yaralananlar oldu. Bazı hostesler ağlamaya başladı. Yolcular piste indiğinde kalkış için sırada bekleyen uçakların arasına dağıldı. Doktorlar müdahalede yetersiz kaldı. Yaralılara uçakta yolcu olarak bulunan yabancı doktorlar da müdahalede bulundu. Yaklaşık 300 yolcu var ama sadece 180 battaniye dağıtıldı. Yaklaşık 20 dakika sonra su dağıtıldı. Bir çok yaralıya pansuman yapılmadı. Telefonlarımız uçakta kaldı.”



Yaralananlara sağlık ekipleri müdahale etti. Hamile bir kadının yaşadığı panik kameralara böyle yansıdı.



